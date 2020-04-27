Практически без пробега: Porsche 911 выставлен на продажу (Фото)

Особенность автомобиля заключается в том, что за свои 29 лет он проехал всего 500 километров.

На немецком сайте поклонников Porsche появилось объявление о продаже купе 964 Turbo 1991 года выпуска.

Кроме того, этот Porsche 911 Turbo отличается необычным фиолетовым цветом кузова и салона.

В своем оснащении автомобиль имеет кожаный руль, центральный замок, подогрев передних кресел, задний дифференциал, а также люк на крыше.

Данный 911 Turbo серии 964 относится к ранним версиям, поэтому он приводится в движение 320-сильным 6-цилиндровым оппозитным турбомотором объемом 3,3 литра (450 Нм). Двигатель работает в паре с 5-ступенчатой "механикой".

Спорткар оценили в 330 000 евро. Это на 70 000 евро больше, чем цена нового Porsche 911 Speedster.

Хотя цена 29-летнего Porsche 911 совсем немаленькая, он наверняка найдёт своего покупателя - любителя классических авто.