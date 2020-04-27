Скачать
Понедельник, 27.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
ЦОЗ: в Украине каждый пятый зараженный COVID-19 - медик
ЦОЗ: в Украине каждый пятый зараженный COVID-19 - медик
Штаб ООС: боевики четыре раза нарушали "тишину"
Штаб ООС: боевики четыре раза нарушали "тишину"
Названы лучшие легкоатлеты марта
Названы лучшие легкоатлеты марта
Победитель "Голоса страны-10" рассказал о своем триумфе (Видео)
Победитель "Голоса страны-10" рассказал о своем триумфе (Видео)

Практически без пробега: Porsche 911 выставлен на продажу (Фото)

Практически без пробега: Porsche 911 выставлен на продажу (Фото)
17:36 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Особенность автомобиля заключается в том, что за свои 29 лет он проехал всего 500 километров.

На немецком сайте поклонников Porsche появилось объявление о продаже купе 964 Turbo 1991 года выпуска.

Кроме того, этот Porsche 911 Turbo отличается необычным фиолетовым цветом кузова и салона.

В своем оснащении автомобиль имеет кожаный руль, центральный замок, подогрев передних кресел, задний дифференциал, а также люк на крыше.

Данный 911 Turbo серии 964 относится к ранним версиям, поэтому он приводится в движение 320-сильным 6-цилиндровым оппозитным турбомотором объемом 3,3 литра (450 Нм). Двигатель работает в паре с 5-ступенчатой "механикой".

Электрический Porsche Macan появится в 2022 году

Спорткар оценили в 330 000 евро. Это на 70 000 евро больше, чем цена нового Porsche 911 Speedster.

Хотя цена 29-летнего Porsche 911 совсем немаленькая, он наверняка найдёт своего покупателя - любителя классических авто.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Porsche, Продажа, Porsche 911, Porsche 911 Turbo.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Заместителя Кличко задержали за нападение на патрульного (Фото и видео)
02 Чем полезна перловая каша?
03 Оставайтесь и играйте дома: Google выпустил новый doodle
04 Есть их нужно, но не натощак: продукты, которые нельзя употреблять на голодный желудок
05 Как барельефы: в Египте обнаружена пещера с необычными наскальными рисунками
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Эпидемия COVID-19: В Раде зарегистрировали законопроект по амнистии осужденных
В ВР зарегистрировали законопроект по амнистии осужденных
&quot;Дия&quot;: Услуги для безработных появились на госпортале
"Дия": Услуги для безработных появились на госпортале
Госказначейство: Дефицит бюджета Украины уже превысил 32 млрд
Госказначейство: Дефицит бюджета Украины уже превысил 32 млрд
Deadline назвал самый прибыльный фильм 2019 года
Определен самый прибыльный фильм 2019 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь