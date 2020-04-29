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Ford перенес дату производства нового авто

Ford перенес дату производства нового авто
18:52 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter

Американский автопроизводитель сообщил, что заказы на новинку дилеры начнут принимать уже с 15 июня.

Коронавирус скажет на дате выхода нового поколения самого продаваемого грузовика Ford F-150.

На профильном форуме появилась информация, что дата запуска серийного производства модели сдвигается более чем за месяц на двух заводах, где налажена сборка пикапа.

Производство начнется 28 сентября на заводе Ford в Дирборне, вместо 17 августа, и 26 октября на заводе в Канзас-Сити, тогда как в первоначальных планах значилась дата 14 сентября.

Новые даты предоставляются администратором форума, который также говорит, что заказы на модель начнут принимать 15 июня, а не 11 мая, как планировалось ранее. Напомним, что 18 мая планируется возобновить производство на заводах ряда автопроизводителей в Детройте, которые простаивают с марта.

Самая большая новость, касающаяся совершенно нового F-150, заключается в том, что новое поколение будет предвещать появление электрифицированной версии — планируется появление вначале гибридной версии, а затем — полностью электрической. Также планируется обновление F-150 Raptor. Последние два не стоит ждать до 2022 года.

По сообщению форума, Ford предлагает шесть различных двигателей для совершенно новой модели, включая 3,5-литровый Twin-Turbo V6, который, как полагают, будет задействован в гибридной версии с электромотором.

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Мы также знаем, что новый F-150 получит обновленную переднюю часть с новой решеткой радиатора.

Внутри в базовом исполнении появится 8-дюймовый экран информационно-развлекательной системы, а в более дорогих версиях — 15-дюймовый тачскрин комплекса Sync4, а также полностью цифровая панель приборов.

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Автомобиль, Ford, Авто, Ford F-150.
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