Ford перенес дату производства нового авто

Коронавирус скажет на дате выхода нового поколения самого продаваемого грузовика Ford F-150.

На профильном форуме появилась информация, что дата запуска серийного производства модели сдвигается более чем за месяц на двух заводах, где налажена сборка пикапа.

Производство начнется 28 сентября на заводе Ford в Дирборне, вместо 17 августа, и 26 октября на заводе в Канзас-Сити, тогда как в первоначальных планах значилась дата 14 сентября.

Новые даты предоставляются администратором форума, который также говорит, что заказы на модель начнут принимать 15 июня, а не 11 мая, как планировалось ранее. Напомним, что 18 мая планируется возобновить производство на заводах ряда автопроизводителей в Детройте, которые простаивают с марта.

Самая большая новость, касающаяся совершенно нового F-150, заключается в том, что новое поколение будет предвещать появление электрифицированной версии — планируется появление вначале гибридной версии, а затем — полностью электрической. Также планируется обновление F-150 Raptor. Последние два не стоит ждать до 2022 года.

Available for bids now through April 29: the 2020 #Ford F-150 Lariat. pic.twitter.com/pATVyr97Id

— AuctionXM Vehicle Logistics (@auctionxm) April 27, 2020