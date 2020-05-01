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Планы отменяются: Ford отказался от разработки дорогостоящего электромобиля Lincoln

Планы отменяются: Ford отказался от разработки дорогостоящего электромобиля Lincoln
21:55 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

Ford отменил проект электромобиля под маркой Lincoln из-за пандемии коронавируса.

Ford Motor отказался от планов по выпуску дорогого электрического кроссовера под премиум-маркой Lincoln.

Причина - кризис, спровоцированный пандемией коронавируса.

Концерн уже разослал своим американским дилерам письмо о пересмотре планов, пишет Automotive News. О намерении выпустить полноразмерный электрический Линкольн впервые сообщалось в ноябре 2019 года.

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Его расчитывали построить на универсальной модульной платформе разработки стартапа Rivian (Ford - один из крупнейших его соинвесторов - вложил $500 млн).

В Ford уточняют, что однажды сделают электрический внедорожник Lincoln, но не при сложившихся условиях. Хотя коронавирусный кризис отложил выход уже нескольких моделей разных марок (например, нового Bronco или полноразмерных внедорожников GM), это первый случай, когда речь идет об отмене перспективного автомобиля.

При этом Rivian продолжает работу над своей платформой, пикапом R1T и внедорожником R1S - их производство начнется в 2021 году.

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Ford, Lincoln, Электрокар, Пандемия, Ford Motor.
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