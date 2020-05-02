Tesla Model S: оригинальный универсал готов к продаже (Фото)

Автодилер JB Classic Cars из Нидерландов предлагает Tesla Model S в кузове шутинг-брейк.

Превращение американской модели в универсал было пожеланием текущего собственника авто Флориса де Раадта, который, в частности, является коллекционером машин.

Для модернизации дизайна он обратился к фирме Niels van Roij, а для постройки - к компании RemetzCar.

Специалисты данного ателье были вынуждены оснастить модель новыми алюминиевыми кузовными панелями, произвести изменение формы задней стойки и крыши, а ещё заново подготовить заднюю дверь.

После того, как построили универсал американской марки, компания Niels van Roij приняла решение заняться полной модернизацией авто, а не только их дизайном.

Электрическая модель, которую построили в позапрошлом году, выставлена на продажу за 224 521 евро.