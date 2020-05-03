Появилась техническая характеристика нового седана KIA Optima (Фото)

Продажи китайской версии KIA Optima локальной сборки намечены на сентябрь.

Корейский автогигант KIA в скором времени готовится вывести на рынок новую модификацию бизнес-седана KIA Optima. Изображения новинки появились в Сети еще неделю назад.

В воскресенье, 3 мая, представители бренда раскрыли некоторые технические подробности новой модели.

Напомним, что такая версия будет предназначаться для авторынка Китая, где машины с увеличенной колесной базой пользуются большой популярностью. Длина авто достигает 4 980 мм (+50 мм) при колесной базе в 2 900 мм (+50 мм). При этом серьезных отличий в экстерьере от стандартной версии не наблюдается - отметим иной передний бампер и конструкцию заднего стекла.

А вот салон претерпел существенные изменения - разработчики серьезно модернизировали переднюю панель. Новшеством стал единый экран приборной панели и премиальной мультимедийной системы.

Но главной новостью стала информация о силовых установках. Моторная гамма будет состоять из двух новых современных моторов. Первым станет 1,5-литровый турбодвигатель с мощностью 170 л.с., который сочетается с 7-диапазонным "роботом".

Несмотря на высокую мощность, за счет технологий производитель сумел добиться расхода бензина в 5,7 литра на 100 км пути. Вторым силовым агрегатом стал 2,0-литровый мотор с турбонаддувом, способный выдавать 240 л.с. Работает он в тандеме с АКПП на 8 ступеней. Сборка новой KIA Optima для авторынка Китая стартует в сентябре нынешнего года.