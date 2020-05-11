Geely обновила минивэн Jiaji на базе Volvo: детали

Минивэн Geely Jiaji на базе Volvo получил обновление.

Новинка отличается от предшественника наличием иного головного света и вертикальных секций светодиодных ходовых огней, дополнительных хромированных молдингов, а еще увеличенной площади панорамной стеклянной крыши.

Обновленная модель также имеет другие материалы отделки интерьера, а переднюю панель украшают стильные вставки с оригинальной текстурой.

Следует упомянуть, что новинка построена на усовершенствованной платформе от Volvo XC40. Длина машины составляет 4706 мм, ширина – 1909 мм, высота – 1713 мм, а расстояние между осями равно 2805 мм.

Авто предлагается с турбомоторами объёмом 1,5 или 1,8 литра производительностью 177 либо 184 л.с. соответственно. Помимо этого линейка двигателей представлена гибридной силовой установкой на основе 1,5-литрового ДВС, вместе с которым функционирует стартер-генератор на 48 вольт.

В роли трансмиссии выступает 7-диапазонный преселективный "робот". Привод доступен исключительно передний.

Geely Jiaji, в частности, оснащается 3-зонной климатической установкой, системой предотвращения столкновений, адаптивным круиз-контролем, камерой видеообзора на 360 градусов, виртуальной «приборкой», информационно-развлекательным комплексом с увеличенным широкоформатным сенсорным экраном, а ещё атмосферной LED-подсветкой салона.