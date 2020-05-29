В Китае создали клона Suzuki Jimny (Фото)

Китайская компания Hunan Hengrun Automobile добавит в модельный ряд электрический внедорожник.

Китайская компания Hunan Hengrun Automobile планирует начать производство нового электрического внедорожника, который очень сильно напоминает модель Suzuki Jimny.

Новинка пока ещё не получила официальное название, она имеет всего лишь внутризаводской индекс A0.

Длина модели Hengrun A0 составит 3560 мм (у Suzuki Jimny этот показатель равен 3645 мм), ширина - 1610 мм (1645 мм), высота - 1705 мм (1725 мм). Китайский внедорожник и несколько легче Jimny.

В оснащении четырёхместного Hengrun A0 находится электродвигатель, который выдаёт 42 л.с. Его максимальная скорость составляет всего 102 км/час. При этом на одной подзарядке электрический внедорожник способен проехать 352 километра.

В списке оборудования нового Hengrun A0 можно найти светодиодные фары, электронную приборную панель, а также габаритный экран мультимедиасистемы.

Остальные подробности о новинке станут известны ближе к началу продаж. На китайском рынке внедорожник появится уже в этом году.