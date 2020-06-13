Появились первые "живые" фото новенького кроссовера Haval

Китайский автопроизводитель сейчас активно расширяет свой уникальный модельный ряд.

В субботу, 13 июня, в Сети были показаны первые официальные фотографии нового автомобиля. На данный момент официальное название модели еще не объявлено - ей присвоен заводской индекс B06.

Ранее многие думали, что этот автомобиль станет преемником модели H5. Внешний вид получился довольно брутальным и многим напомнил легендарный Гелендваген от Mercedes.

Схожесть наблюдается в "квадратной" форме кузова и больших круглых передних фарах. Также отметим массивную решетку радиатора с тремя полосами по всей ее длине и задние фонари L-образной формы, соединенные между собой полосой.

Из современных моделей дизайн Haval B06 многим напомнил Ford Bronco. Интерьер автомобиля получился очень технологичным. Таким образом, машина сочетает в себе брутальную внешность, современные технологии и высокий комфорт.

Панель приборов получила виртуальное исполнение и имеет козырек, а экран информационно-развлекательной системы получился инновационным за счет закругленной формы.

Место классического рычага переключения передач заняла поворотная шайба. В качестве силовых установок используются два турбомотора. Первый обладает объемом 1,5-литра и мощностью в 169 л.с., а второй при 2,0-литровом объеме имеет отдачу в 197 л.с.

Работают оба силовых агрегата в тандеме с 7-ступенчатым "роботом". В более продвинутых комплектациях доступна система полного привода. Официально новинку презентуют уже летом, а начало продаж намечено на осень 2020 года.