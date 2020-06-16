Официально: Tesla Model S - первый в мире электрокар с запасом хода более 643 км

Согласно рейтингу EPA (Агентство по охране окружающей среды США), Tesla Model S в комплектации Long Range Plus официально стала первым в мире электромобилем с запасом хода более 400 миль (643 км).
Информацией поделился Илон Маск (Elon Mask) у себя в Twitter.
Этого удалось достичь благодаря обновлённому программному обеспечению, новым шинам Tempest, облегчённой массе и рекуперативному торможению с функцией HOLD. Запас хода увеличился, в сравнении с прошлогодней версией Model S P100D на 20%.
Tesla Model S now first ever electric vehicle to receive EPA range rating above 400 miles! https://t.co/EOTwVfvHS5
— Elon Musk (@elonmusk) June 15, 2020
Кстати, до недавнего времени пробег Tesla Model S Long Range Plus по рейтингу EPA составлял 391 милю (629 км). Это являлось причиной споров с агентством. Генеральный директор Tesla заявлял, что во время теста была допущена ошибка, из-за которой автомобиль потерял 2 процента своего запаса хода. Изначально EPA отрицало это, но в итоге протестировало машину во второй раз.