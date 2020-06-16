Официально: Tesla Model S - первый в мире электрокар с запасом хода более 643 км

EPA объявило, что запас хода Tesla Model S составляет более 400 миль.

Согласно рейтингу EPA (Агентство по охране окружающей среды США), Tesla Model S в комплектации Long Range Plus официально стала первым в мире электромобилем с запасом хода более 400 миль (643 км).

Информацией поделился Илон Маск (Elon Mask) у себя в Twitter.

Этого удалось достичь благодаря обновлённому программному обеспечению, новым шинам Tempest, облегчённой массе и рекуперативному торможению с функцией HOLD. Запас хода увеличился, в сравнении с прошлогодней версией Model S P100D на 20%.

Tesla Model S now first ever electric vehicle to receive EPA range rating above 400 miles! https://t.co/EOTwVfvHS5 — Elon Musk (@elonmusk) June 15, 2020

Кстати, до недавнего времени пробег Tesla Model S Long Range Plus по рейтингу EPA составлял 391 милю (629 км). Это являлось причиной споров с агентством. Генеральный директор Tesla заявлял, что во время теста была допущена ошибка, из-за которой автомобиль потерял 2 процента своего запаса хода. Изначально EPA отрицало это, но в итоге протестировало машину во второй раз.