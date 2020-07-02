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Новая модель Suzuki Across оказалась копией Toyota RAV4

Новая модель Suzuki Across оказалась копией Toyota RAV4
Обновлено 08:46 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com
Toyota продает Suzuki Baleno с шильдиками Toyota Glanza в Индии, но из предыдущих новостей стало ясно, что сотрудничество между двумя японскими брендами на этом не остановится. Suzuki сегодня представляет Across — Toyota RAV4 с логотипами Suzuki.

Пожалуй, самое очевидное и удивительное последствие тесного сотрудничества Suzuki и Toyota — это новый Suzuki Across. На самом деле это Toyota RAV4, но от Suzuki.

Может быть немного непривычно видеть RAV4 с наклейками Suzuki, однако Across получает полностью собственную переднюю часть с новыми более плоскими и длинными фарами, новой решеткой, которая напоминает решетку таких автомобилей, как Swift, и своим собственным передним бампером. С обратной стороны каких-либо существенных различий не наблюдается, тоже самое можно сказать и об интерьере: внутри, кроме значков Suzuki, Across идентичен RAV4.

Если RAV4 в Европе доступен с обычным бензиновым, а также гибридным и плагин-гибридным двигателем, то Suzuki Across пока еще представлен только с подключаемым гибридным силовым агрегатом. Под капотом находится 2,5-литровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель от Toyota, который работает в паре с мощным электромотором, суммарная мощность которых составляет 306 л.с. Это означает, что Across, как и RAV4 PHEV, разгоняется до скорости 100 км/ч за 6,0 секунд. Аккумуляторная батарея 18,1 кВт- помогает полноприводному Across проехать на электротяге до 75 километров.

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Suzuki Across получает широкий спектр систем безопасности, которые Toyota разработала для RAV4. Стандартное оборудование включает в себя динамический радиолокационный круиз-контроль, систему контроля дорожных знаков, мониторинга слепых зон, предварительного столкновения и оповещения о заднем перекрестном движении.

Благодаря Lane Tracing Assist, Across даже держится в центре полосы движения. Кроме того, кроссовер оснащен светодиодными фарами, климат-контролем, 19-дюймовыми легкосплавными колесными дискмами и информационно-развлекательной системой с поддержкой Apple Carplay и Android Auto.

Как сообщает пресс-служба Suzuki , компактный кроссовер Across будет доступен у европейских автодилеров в третьем квартале этого года. Цены будут опубликованы в преддверии официального выхода на рынок.

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Автомобили, Авто, Toyota RAV4, Suzuki Across.

Автор:

Телеграф
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