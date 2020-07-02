Компания Hongqi запустила в продажу внедорожник HS7

Для новинки использовалась платформа от японского внедорожника Toyota Crown предыдущего поколения.

Китайская компания Hongqi объявила о старте продаж обновленного внедорожника HS7.

Об этом стало известно в четверг, 2 июля.

Автомобиль получился очень стильным и современным – его габариты составляют 5095х1989х1778 мм, а расстояние между осями достигает 2 970 мм.

За счет таких показателей салон получился очень просторным, а сами представители Hongqi называют HS7 конкурентом для BMW X5.

В качестве мотора на безальтернативной основе используется 3,0-литровая турбированная силовая установка с мощностью 338 л.с. Работает она в сочетании с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией, а система полного привода доступна уже в базовой версии.

Внедорожник получился очень технологичным – отметим наличие адаптивного круиз-контроля с функцией езды по пробкам, камеры кругового обзора, системы предотвращения фронтальных и боковых столкновений, а также ассистент при движении задним ходом.

Новинка уже добралась до дилеров марки в Китае – за стартовую комплектацию придется заплатить 349 800 юаней.