Скачать
Четверг, 02.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Заболеваемость COVID-19 резко выросла: в Украине вновь почти 900 случаев
Заболеваемость COVID-19 резко выросла: в Украине вновь почти 900 случаев
Штрафы за неношение масок: кто и сколько будет платить
Штрафы за неношение масок: кто и сколько будет платить
Чемпион Украины сыграет с Барселоной в Лиге чемпионов
Чемпион Украины сыграет с Барселоной в Лиге чемпионов
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 3 июля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 3 июля

Компания Hongqi запустила в продажу внедорожник HS7

Компания Hongqi запустила в продажу внедорожник HS7
Обновлено 12:00 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com
Для новинки использовалась платформа от японского внедорожника Toyota Crown предыдущего поколения.

Китайская компания Hongqi объявила о старте продаж обновленного внедорожника HS7.

Об этом стало известно в четверг, 2 июля.

Автомобиль получился очень стильным и современным – его габариты составляют 5095х1989х1778 мм, а расстояние между осями достигает 2 970 мм.

За счет таких показателей салон получился очень просторным, а сами представители Hongqi называют HS7 конкурентом для BMW X5.

В качестве мотора на безальтернативной основе используется 3,0-литровая турбированная силовая установка с мощностью 338 л.с. Работает она в сочетании с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией, а система полного привода доступна уже в базовой версии.

Новая модель Suzuki Across оказалась копией Toyota RAV4

Внедорожник получился очень технологичным – отметим наличие адаптивного круиз-контроля с функцией езды по пробкам, камеры кругового обзора, системы предотвращения фронтальных и боковых столкновений, а также ассистент при движении задним ходом.

Новинка уже добралась до дилеров марки в Китае – за стартовую комплектацию придется заплатить 349 800 юаней.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Автомобили, Авто, Новинки авто, Hongqi HS7.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зубная боль: как помочь самому себе
02 Как Фортуна относится к вам: простой психологический тест
03 Роскошная шевелюра: продукты, которые ускорят рост волос
04 Итоги дня 1 июля: Карантин, Порошенко снова в ГБР и повышение пенсий
05 В Черкассах от коронавируса умер врач Олег Гайда
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Минздраве назвали регионы, которые не готовы к ослаблению карантина
11 регионов не готовы к ослаблению карантина
С сегодняшнего дня в Украине открываются кинотеатры
С сегодняшнего дня в Украине открываются кинотеатры
Зеленский принял отставку главы НБУ Смолия, постановление уже в Раде
Зеленский принял отставку главы НБУ Смолия
Как правильно загадывать желания, чтобы они чаще сбывались
Как правильно загадывать желания, чтобы они чаще сбывались
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь