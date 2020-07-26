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Стала известна стоимость улучшенного Renault Megane

Стала известна стоимость улучшенного Renault Megane
Обновлено 08:32 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
Французский автопроизводитель Renault назвал стоимость обновленного Megane, а также раскрыл технические характеристики авто.

Новые данные пока что представлены только для Британии, но дают возможность сделать некоторые выводы.

Так, общее количество стандартных модификаций автомобиля компания решила сократить до двух, а начальная стоимость за обновленную версию составляет примерно 26 500 долларов.

Технические характеристики нового варианта автомобиля практически не изменились. Отметим, что в базовой комплектации Renault Megane имеет светодиодную оптику, передний и задний парктроник, а также 7-дюймовый сенсорный экран на передней панели.

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Основные дополнения авто получило во внешности. Дизайнеры переработали бампер спереди, немного поменяли вид радиаторной решетки, увеличили эмблему производителя и модернизировали фары.

Как сообщалось ранее, нидерландское издание Auto Week опубликовало патентные изображения серийного электрического хетчбэка Renault Spring. Отмечается, что бюджетная версия кросса будет выпускаться пол логотипом марки Dacia, которая входит в компанию Renault.

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Renault, Авто, Renault Megane.

Автор:

Телеграф
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