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Представлен автомобиль со спальней на крыше

Представлен автомобиль со спальней на крыше
Обновлено 14:53 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
Go Fast Campers сделали палатку SuperLite, которая, как заявляют в компании, стала самой легкой из прочных.

Внедорожники все-таки продолжают захватывать рынок, чем пользуются производители аксессуаров для путешествий. В этом году на рынке появилось множество палаток, устанавливаемых на крышу машины. 

Известно, что новая палатку SuperLite весит всего 36 кг, что не только влияет на центр тяжести машины, но и конечно же облегчает установку. В компании заявляют, что установить такую палатку можно и самостоятельно менее чем за три минуты. Ее толщина в сложенном виде всего от 10 до 15 сантиметров, в зависимости от выбранного матраса.

Также сообщается, что в разложенном виде палатка имеет размер 127 на 228 и на 111 сантиметров, а высота входа в нее — 101 сантиметр. В результате такой спальни будет достаточно для двух взрослых людей с ребенком.

Стала известна стоимость улучшенного Renault Megane 

При проектировании палатки компания убрала все лишнее, усовершенствовали форму и применили новые материалы, благодаря чему она стала легкой и прочной.

Напомним, двигатель Skyactiv-D может появиться в седане Mazda6, хотя подтверждать факт установки разработчики пока не спешат.

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Все по теме:

Автомобили, Авто, Автомобильная палатка, SuperLite.

Автор:

Телеграф
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