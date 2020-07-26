Илон Маск анонсировал две новые модели Tesla

Основатель компании Tesla Илон Маск заявил о скором появлении двух новых моделей электрокаров.

Илон Маск подтвердил планы по расширению продуктовой линейки бренда еще двумя моделями.

Сообщается, что одной из новинок станет компактный электромобиль, предназначенный для глобальных продаж. Его разработка ведется в КНР.

Вторая модель представляет собой электрофургон на 12 мест и будет использоваться для перевозки людей в тоннеле Convention Center Loop в Лас-Вегасе.

Новые электрокары выпустят после бронированного электропикапа Cybertruck (ожидаемый старт его продаж — конец 2021 года) примерно в 2023 году.

Напомним, двигатель Skyactiv-D может появиться в седане Mazda6, хотя подтверждать факт установки разработчики пока не спешат.