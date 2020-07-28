Tesla готовит к выпуску два новых электромобиля

Сразу после объявления финансового отчета компании Tesla за второй квартал 2020 года, глава корпорации Илон Маск сообщил, что в планах компании есть еще две новые модели автомобилей.
Речь идет о компактной машине и небольшом автобусе на 12 пассажиров. Автобус будет ездить в тоннеле Convention Center Loop.
"Я не думаю, что мы можем комментировать нашу дорожную карту... Но было бы разумно предположить, что мы сделаем какой-нибудь компактный автомобиль и более вместительный автомобиль." - сказал Маск.
Также изобретатель отметил, что пока не будет раскрывать все подробности о новинках. Когда анонсируют новые машины также неизвестно. Все в чем можно быть уверенным, так это в том, что ждать новинки раньше 2023 года не стоит.