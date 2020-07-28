Tesla готовит к выпуску два новых электромобиля

Илон Маск намекал, что после выхода Cybertruck компания пока не будет представлять новые электромобили. Но теперь оказалось, что это не совсем так.

Сразу после объявления финансового отчета компании Tesla за второй квартал 2020 года, глава корпорации Илон Маск сообщил, что в планах компании есть еще две новые модели автомобилей.

Речь идет о компактной машине и небольшом автобусе на 12 пассажиров. Автобус будет ездить в тоннеле Convention Center Loop.

"Я не думаю, что мы можем комментировать нашу дорожную карту... Но было бы разумно предположить, что мы сделаем какой-нибудь компактный автомобиль и более вместительный автомобиль." - сказал Маск.

Также изобретатель отметил, что пока не будет раскрывать все подробности о новинках. Когда анонсируют новые машины также неизвестно. Все в чем можно быть уверенным, так это в том, что ждать новинки раньше 2023 года не стоит.