Компания Toyota выпустила спецвариацию Land Cruiser Heritage Edition

Для специальной серии будут доступны два цвета - черный металлик и жемчужно-белый перламутр.

Известно, что на американском рынке был представлен внедорожник Toyota Land Cruiser 2021 модельного года, а также и специальное издание под названием Heritage Edition.

Стандартная версия внедорожника не получила слишком значимых изменений, когда Toyota Land Cruiser из серии Heritage Edition имеет несколько нововведений.

Сообщается, что специальная серия под названием Heritage Edition может похвастаться опцией в виде третьего ряда сидений и двух новых оттенков кузова.

Внедорожник Toyota Land Cruiser Heritage Edition отличается от стандартного исполнения:

решёткой радиатора с черными элементами,

бронзовыми 18-дюймовыми коваными дисками BBS,

логотипами Land Cruiser в винтажном стиле.

Сообщается, что автомобиль Toyota Land Cruiser имеет в своём оснащении 5,7-литровый бензиновый мотор V8, который выдаёт 386 л.с. В паре с ним работает 8-скоростная автоматическая коробка передач и постоянный полный привод с дифференциалом Torsen.

Напомним, польская марка "Izera" станет заниматься сборкой электрокаров. Запуск электрокаров в Польше запланирован на 2023 год.