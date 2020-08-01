Новая Mazda CX-5 сменит свое название на CX-50

Следующее поколение кроссовера Mazda CX-5, которое компания намерена представить в 2022 году, будет кардинально отличаться от текущей модели.

Японское издание Spyder7 утверждает, что компания уже зарегистрировала наименование CX-50. Так будет именоваться вседорожник, который мы знаем под именем Mazda CX-5, после смены поколений.

Известно, что преемник CX-5 переедет на новую заднеприводную платформу японского производителя. Базовая версия получит мотор на 3 литра с мощностью в 210 лошадиных сил.

Дизайн кроссовера также изменится. Он превратится в кросс-купе.

В салоне тоже произойдут серьезные изменения. Он получит новые материалы, новое оборудование и передовые технологии коммуникации и безопасности.

Выход новой Mazda третьего поколения ожидается в 2022 году.

Напомним, что на днях появилась информация о том, что дизельная вариация Mazda CX-5 перестанет производиться.