Suzuki Jimny превратили в старый Defender (Фото)

Очередной проект превращения маленького японского внедорожника во что-то еще представило ателье Damd.

Маленький японский внедорожник Suzuki Jimny уже неоднократно получал различные модернизации, после которых он выглядит в точности, как немецкий G-class.

Теперь же, тюнинг-компания Damd из Японии решила сделать из Suzuki Jimny другое, не менее легендарный авто.

У компании есть полный тюнинг-комплект кузова, который превращает миниатюрный внедорожник от Suzuki в мини-копию британского Land Rover Defender первого поколения. Машина получила обозначение Little D.

В тюнинг-комплект входят фальшрадиаторная решетка, передний и задний бамперы, новый капот, брызговики, пять 16-дюймовых колес Dean Cross Country или APIO Wildboar SR, колесные арки и значки.

Значки и надписи сделаны так, чтобы максимально быть похожими на оригинальные, вот только вместо оригинальных обозначений, которые применялись на британском внедорожнике, используется надпись "Little D". Компания также предлагает колпаки колес в цвете, соответствующие цвету автомобиля.

Обновления только изменяют внешний вид Jimny. Его стандартный 1,5-литровый двигатель остался не тронутым. Он как и прежде производит 100 лошадиных сил (130 Нм) и соединяется с четырехступенчатой автоматической или пятиступенчатой механической коробкой передач.

Крутящий момент передается на на все четыре колеса через систему Allgrip Pro AWD Suzuki.

Как сообщалось ранее, Hunan Hengrun Automobile выпустила аналог Suzuki Jimny.