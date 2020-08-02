Nissan Pathfinder нового поколения запечатлели фотошпионы

Компания Nissan находится в активной фазе тестирования нового поколения внедорожника Nissan Pathfinder.

Фотошпионам удалось заснять Nissan Pathfinder нового поколения. На этот раз в объективы камер попал и салон кроссовера. Недавно сделанные фотографии прототипной версии Nissan Pathfinder следующей генерации обнародовал портал Carscoops.

Несмотря на угловатый кузов, который отсылает нас к дизайну моделей бывших поколений, новый Pathfinder будет представлять собой развитие текущего кроссовера. Появление разрешения головной оптики, пока остается спорной темой, а оформление кормы скрывает камуфляж, но уже сейчас можно видеть, что место для номерного знака сместилось на задний бампер.

Отметим появления современного информационно-развлекательного комплекса с большим экраном.

Основным двигателем будет V6 объемом 3.5 литра, также модель будет предложена с гибридной силовой установкой на базе 2-литровой "турбочетверки".

Премьерный показ нового Nissan Pathfinder может состояться до конца этого года или в будущем году.

Как сообщалось ранее, компания Nissan представила бюджетный и компактный кроссовер Magnite, который пока находится в статусе концептуального прототипа. Основным рынком для кросса станет Индия.

Также, Nissan готовится выпустить гибридный Qashqai. Новый гибрид появится в рамках европейского авторынка.