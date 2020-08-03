Кроссовер от Cadillac получил бронированную версию

Компания AddArmor представила бронированную версию Cadillac XT6.

AddArmor XT6 это не самый дешевый бронированный автомобиль — его стоимость составляет 86 тыс. долларовили на 28 тыс. долларов дороже базового XT6 от Cadillac.

Этот ценник может показаться крутым, но такова цена душевного спокойствия.

"Идея добавления брони заключается в том, чтобы создать "мобильную безопасную комнату", которая защищает пассажиров транспортного средства от потенциальных злоумышленников (например, преступников, террористов, активных стрелков), а также обеспечивает "душевное спокойствие", которого нельзя достичь в не бронированный автомобиль", — отметил генеральный директор AddArmor и бывший ветеран спецопераций Пит Блабер.

За основу своей машины специалисты AddArmor взяли обычный Cadillac XT6 и заменили окна на пуленепробиваемое небьющееся баллистическое стекло. Затем команда AddArmor приступает к установке специально изготовленных баллистических защитных панелей, созданных из сверхлегких синтетических ламинированных материалов, которые на 60% легче и в 10 раз прочнее, чем баллистическая сталь.

Этот уникальный материал добавляет необходимую защиту, сводя к минимуму дополнительный вес, добавляемый автомобилю.

Помимо нового бронированного стекла и панелей, Cadillac XT6 остается полностью серийным и ничем не отличается от обычного XT6.

Это означает, что автомобиль не будет привлекать лишнего внимания, потому что не отличается внешне от серийной модели.