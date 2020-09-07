В Швеции презентован электрический грузовик Volta Zero (Видео)

Электрокар создал шведский стартап Volta Trucks.

Шведский стартап по производству электрокаров Volta Trucks представил электрический грузовик Volta Zero. Об этом сообщает портал Electrek.

В компании планируют начать производство электрогрузовиков в 2022 году. За первый год стартап ожидает продажи 500 экземпляров Volta Zero, а уже к 2025 году этот показатель должен увеличиться до 5 000 электромобилей.

Благодаря аккумулятору с мощностью от 160 до 200 кВт, запас хода транспортного средства составляет от 150 до 200 км в зависимости от мощности батареи.

Отмечается, что Volta Zero перевозить грузы с весом до 8 600 кг.

Первое тестирование поставок для логистических компаний состоится в первом полугодии следующего года.

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