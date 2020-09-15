Сверхъбыстрый гиперкар: Lamborghini показала видеоролик о Essenza SCV12 (Видео)

Пресс-служба компании Lamborghini опубликовала видеоролик, на котором инженеры, трудившиеся над созданием сверхбыстрой модели Essenza SCV12, подробно описали его характеристики.

В то время как Lamborghini на протяжении всей своей последней истории занимается производством трековых и невероятно быстрых автомобилей, которым, между прочим, разрешено передвигаться по дорогам общего пользования, гоночное подразделение компании долгое время оставалось незамеченным. И вот, наконец, инженеры презентовали модель Essenza SCV12. Эксперты отмечают, что данный автомобиль является самым футуристичным и инновационным гиперкаром марки.

По информации представителей подразделения Lamborghini Squadra Corse, на новейшей модели они хотели показать всё, на что способна истинная машина от бренда.

Известно, что данный автомобиль будет являться самым производительным в истории марки. Под капотом будет находиться двенадцатицилиндровый силовой агрегат, развивающий мощность в 830 лошадиных сил. В тандеме с мотором функционирует шестиступенчатая секвентальная коробка переключения передач. Удельная мощность от двигателя составляет 1,66 лошадиные силы на килограмм - это ошеломляющий результат!

В первую очередь это связано со значительным снижением массы в области шасси, которое выполнено из карбона. Причем оно настолько прочное, что автомобилю даже не требуется каркас для защиты пассажиров в салоне. Известно, что прижимная сила автомобиля при скорости 250 км/ч составляет 1,2 тонны.

Для того, чтобы новые владельцы гиперкара смогли по достоинству оценить все возможности новинки, использовать её на "все сто", Lamborghini пригласили Эмануэле Пирро, пятикратного победителя гонок "24 часа LeMans", и Марко Мапелли, одного из пилотов GT3 итальянской компании. Они рассказали в подробностях о том, как в идеале нужно пользоваться данным автомобилем, дали полезные советы.

Как сообщалось ранее, в конце июля Lamborghini выпустил 10-тысячный кроссовер Urus.