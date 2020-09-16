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Kenworth показал электрогрузовик с запасом хода более 300 километров (Фото)

Kenworth показал электрогрузовик с запасом хода более 300 километров (Фото)
10:23 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
В США были представлены два электрических грузовика K270E и K370E. Об этом сообщает портал Electrek.

По данным компании Kenworth, на K270E установлен аккумулятор с мощностью в 141 кВт в час, что позволяет грузовику проехать 160 км без подзарядки. Запас хода электрического грузовика K370E, с аккумулятором мощностью в 282 кВт в час, составляет до 322 км.

Также клиенты смогут выбирать между электрическими двигателями с мощностью в 355 и 469 лошадиных сил.

Ожидается, что первые грузовики будут реализованы в конце этого года.

Kenworth

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Kenworth

Напомним, шведский стартап по производству электрокаров Volta Trucks представил электрический грузовик Volta Zero с запасом хода до 200 км.

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Авто, Kenworth, Volta Zero, Kenworth K270E, Kenworth K370E.

Автор:

Телеграф
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