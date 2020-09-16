Kenworth показал электрогрузовик с запасом хода более 300 километров (Фото)

В США были представлены два электрических грузовика K270E и K370E. Об этом сообщает портал Electrek.

По данным компании Kenworth, на K270E установлен аккумулятор с мощностью в 141 кВт в час, что позволяет грузовику проехать 160 км без подзарядки. Запас хода электрического грузовика K370E, с аккумулятором мощностью в 282 кВт в час, составляет до 322 км.

Также клиенты смогут выбирать между электрическими двигателями с мощностью в 355 и 469 лошадиных сил.

Ожидается, что первые грузовики будут реализованы в конце этого года.

Напомним, шведский стартап по производству электрокаров Volta Trucks представил электрический грузовик Volta Zero с запасом хода до 200 км.