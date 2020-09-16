Классика и современность: презентован новый спорткар Nissan Z Proto (Фото)

Компания Nissan представила ходовой прототип Z Proto, предвестника следующей серийной модели Z-серии, которая придет на смену нынешнему 370Z.

Тизерная кампания, запущенная Nissan в мае сразу после публикации новой глобальной стратегии, официально подошла к концу - нам показали купе Z Proto.

За облик Nissan Z Proto отвечала команда японских дизайнеров, которой руководил кубинец Альфонсо Альбаиса, бывший стилист Infitini.

Объявленный "абсолютно современным спорткаром", отдающим дань уважения 50-летнему наследию Z, Z Proto имеет ярко-желтый окрас, напоминающий тот, который использовался на оригинальном спортивном автомобиле.

О силовом агрегате известно лишь, что это битурбомотор V6 с шестиступенчатой "механикой".

Специалисты добавили Z Proto 19-дюймовые легкосплавные диски, двойную выхлопную систему, а также ряд компонентов из углеродного волокна, включая передний сплиттер, заднюю обшивку и боковые юбки.

Габариты известны: в длину Z Proto достигает 4382 миллиметров, ширина равна 1850, а высота - 1310 миллиметрам.

Интерьер с олдскульным рулем и тремя дополнительными приборами над центральной консолью также дарит ретроспективное настроение. Z-мобиль получил цифровую панель приборов диагональю 12,3 дюйма, мультимедийный комплекс с навигацией и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а на руле видны кнопки управления адаптивным круиз-контролем.

Ожидается, что серийное спорткупе дебютирует в течение 2021 года.

Как сообщалось ранее, на автосалоне в Пекине представят несколько новинок компании Nissan.