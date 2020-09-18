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Volkswagen опубликовал тизер кроссовера Taos: новинка приближается к дебюту (Видео)

Volkswagen опубликовал тизер кроссовера Taos: новинка приближается к дебюту (Видео)
Обновлено 13:15 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
Volkswagen of America анонсировал новый кроссовер, презентация которого состоится в октябре текущего года.

Известный автопроизводитель раскрыл несколько важных деталей о младшем брате Tiguan - теперь известна дата премьеры и детали его внешности. Вдобавок производитель определился с названием - VW Taos.

Назвали новинку в честь городка в штате Нью-Мексико. В компании отметили, что имя отражает характер автомобиля. Таосом называется городок с 400-летней историей и населением в 6000 человек, расположенный в штате Нью-Мексико.

"Это маленький город, который предлагает большие возможности: от приключений на природе до искусства, дизайна и великолепной кухни", - заявил тарший вице-президент по маркетингу Хайн Шафер.

Предположительно, новый компактный кроссовер окажется ближайшим родственником модели, которая в зависимости от рынка называется Tarek и Tharu. Tharu, построенный на удлиненной версии платформы MQB, сразу был заявлен, как глобальная модель. 

Volkswagen Tharu

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Ожидается, что в модельной линейке новинка расположится ниже Volkswagen Tiguan и будет позиционироваться дешевле.

Презентация новобранца состоится 13 октября 2020 года.

Как сообщалось ранее, Volkswagen запатентовал название для нового электровнедорожника.

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Volkswagen, Авто, Volkswagen Taos.

Автор:

Телеграф
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