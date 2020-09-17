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Mitsubishi Eclipse Cross 2021: новое фото рестайлинговой модели

Mitsubishi Eclipse Cross 2021: новое фото рестайлинговой модели
Обновлено 20:03 Сегодня Телеграф
Японский автопроизводитель показала тизер обновленного кроссовера Eclipse Cross.

Сегодня подразделение Mitsubishi Motors North America пообещало полностью обновить свою товарную линейку ко второму кварталу 2021 года и показало любопытный тизер. Автомобиль представят в первом квартале 2021 года.

Судя по изображению, представленную только три года назад модель ждут изменения в дизайне передней и задней части кузова.

Генеральный менеджер отдела дизайна Mitsubishi Сейджи Ватанабе сказал, что дизайн Eclipse Cross является первым шагом к следующему поколению стиля марки.

Mitsubishi Eclipse Cross 2021

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Отметим, что кроме визуальных изменений, 2021 Eclipse Cross получит гибридную силовую установку, вслед за Outlander PHEV.

Как сообщалось ранее, Mitsubishi Fuso объявила о планах по выпуску водородных грузовиков e-Canter F-CELL.

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Все по теме:

Mitsubishi, Авто, Тизер, Mitsubishi Eclipse Cross.

Автор:

Телеграф
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