Mitsubishi Eclipse Cross 2021: новое фото рестайлинговой модели

Японский автопроизводитель показала тизер обновленного кроссовера Eclipse Cross.

Сегодня подразделение Mitsubishi Motors North America пообещало полностью обновить свою товарную линейку ко второму кварталу 2021 года и показало любопытный тизер. Автомобиль представят в первом квартале 2021 года.

Судя по изображению, представленную только три года назад модель ждут изменения в дизайне передней и задней части кузова.

Генеральный менеджер отдела дизайна Mitsubishi Сейджи Ватанабе сказал, что дизайн Eclipse Cross является первым шагом к следующему поколению стиля марки.

Отметим, что кроме визуальных изменений, 2021 Eclipse Cross получит гибридную силовую установку, вслед за Outlander PHEV.

Как сообщалось ранее, Mitsubishi Fuso объявила о планах по выпуску водородных грузовиков e-Canter F-CELL.