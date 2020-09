Обновление завершилось: Ferrari показал модифицированный суперкар Portofino M (Фото, Видео)

Итальянская компания официально представила обновленный купе-кабриолет.

Купе-кабриолет Ferrari Portofino пережил плановое обновление. Презентацию модернизированного суперкара провели полностью в онлайн-формате.

Как сообщает портал Car Buzz, в модели установлен 3,9-литровый двигатель с двойным наддувом V8. Общая его мощность составляет 612 лошадиных сил, а крутящий момент - 561 Нм.

Кроме того, Portofino M получил пятипозиционный переключатель Manettino с режимом Race "для максимального удовольствия от вождения".

В Portofino M переработана лицевая часть бампера. Он стал более агрессивным. Длина увеличилась с 4586 до 4594 мм, но ширина (1938 мм) и высота (1318 мм) остались прежние.

Изменения в салоне суперкара - на уровне нюансов. Салон оснащен медиасистемой с экраном 10,25 дюйма, а также дополнительным семидюймовым тачскрином перед пассажиром.

Отмечается, что несмотря на отсутствие информации о цене 2021 Ferrari Portofino M, она может составлять более 215 тысяч долларов, которую просили предшественника суперкара этой же модели.

Как сообщалось ранее, в мае стало известно, что в Ferrari тестируют гибридную новинку с двигателем V6.