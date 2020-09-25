Skoda рассказала, какой будет новая Fabia и назвала дату выхода

В компании Skoda рассказали о новой компактной и бюджетной модели Fabia следующего поколения и назвали дату выхода хэтчбека.

По словам нового генерального директора чешской компании Skoda Томаса Шефера, который занял пост в августе этого года, компания планирует расширит бюджетный сегмент и выйти на новые рынки. Поэтому были озвучены сроки появления самой дешевой модели Fabia следующего поколения.

Новый хэтчбек Skoda Fabia появится на рынке в 2021 году.

Томас Шефер не рассказал в полной мере о деталях новинки, но отметил, что это будет "замечательный автомобиль" и его ожидания высоки.

По предварительным данным, четвертую Skoda Fabia построят на модульной платформе MQB-A0, лежащей в основе компактных автомобилей концерна VW.

Кроме этого, ожидать дизельные моторы не стоит, так как вписать их в строгие нормы по выбросам СО2 очень сложно.

Как сообщалось ранее, недавно Skoda представила новый электрический кроссовер с названием Enyaq iV.