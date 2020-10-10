К дебюту готов: в сети появились новые фото роскошного интерьера Acura MDX

В среду, 14 октября, состоится премьера кроссовера четвертого поколения Acura MDX. В связи с этим событием японский производитель рассекретил первые фото салона паркетника.

На подходе компании новый паркетник, которой вдобавок еще и возьмет на себя роль флагмана марки. Это кроссовер новой регенерации Acura MDX, который который презентуют 14 октября.

По архитектуре передней панели салон нового Acura MDX имеет много общего с легковым TLX. Под установленным в специальной нише центральным дисплеем диагональю 10,2 дюйма размещен блок управления климатической установкой с россыпью кнопок, под ним - кнопочный селектор трансмиссии.

Как и у европейских конкурентов, появилась цифровая панель приборов Acura Precision Cockpit.

Кроме того, MDX достанутся новые спортивные кресла с более развитым профилем и функцией массажа. Двери и переднюю панель кроссовера украсят вставки из натурального дерева с открытыми порами.

Пока компания планирует представить прототип авто. Известно лишь, что новая Acura MDX станет длиннее, шире и ниже уходящей модели, а также сохранит компоновку с поперечным расположением двигателя и основным передним приводом.

По неофициальным данным, кроссовер предложат с двумя бензиновыми моторами на выбор, которые знакомы по другим моделям Acura: это "турбочетверка" 2.0 и турбодвигатель V6 3.0.

Напомним, в мае этого года японская компания Acura представила новое поколение седана TLX, который был разработан на базе концепт-кара Type S.