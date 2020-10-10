Скачать
Суббота, 10.10.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Азербайджан и Армения договорились о перемирии: что сейчас происходит в Нагорном Карабахе
Азербайджан и Армения договорились о перемирии: что сейчас происходит в Нагорном Карабахе
У больных COVID-19 могут появляться волдыри на ногах: ученые назвали новые симптомы коронавируса
У больных COVID-19 могут появляться волдыри на ногах: ученые назвали новые симптомы коронавируса
Тоня Матвиенко трогательным фото поздравила маму с днем рождения
Тоня Матвиенко трогательным фото поздравила маму с днем рождения
"Я для команды старался": Полузащитник Динамо признался в симуляции в игре за сборную
"Я для команды старался": Полузащитник Динамо признался в симуляции в игре за сборную

К дебюту готов: в сети появились новые фото роскошного интерьера Acura MDX

К дебюту готов: в сети появились новые фото роскошного интерьера Acura MDX
Обновлено 13:53 Сегодня Телеграф Фото: instagram Acura
В среду, 14 октября, состоится премьера кроссовера четвертого поколения Acura MDX. В связи с этим событием японский производитель рассекретил первые фото салона паркетника.

На подходе компании новый паркетник, которой вдобавок еще и возьмет на себя роль флагмана марки. Это кроссовер новой регенерации Acura MDX, который который презентуют 14 октября.

По архитектуре передней панели салон нового Acura MDX имеет много общего с легковым TLX. Под установленным в специальной нише центральным дисплеем диагональю 10,2 дюйма размещен блок управления климатической установкой с россыпью кнопок, под ним - кнопочный селектор трансмиссии.

Как и у европейских конкурентов, появилась цифровая панель приборов Acura Precision Cockpit.

Кроме того, MDX достанутся новые спортивные кресла с более развитым профилем и функцией массажа. Двери и переднюю панель кроссовера украсят вставки из натурального дерева с открытыми порами.

Peugeot объявил цены на новые внедорожники - 3008 и 5008

Пока компания планирует представить прототип авто. Известно лишь, что новая Acura MDX станет длиннее, шире и ниже уходящей модели, а также сохранит компоновку с поперечным расположением двигателя и основным передним приводом.

По неофициальным данным, кроссовер предложат с двумя бензиновыми моторами на выбор, которые знакомы по другим моделям Acura: это "турбочетверка" 2.0 и турбодвигатель V6 3.0.

Напомним, в мае этого года японская компания Acura представила новое поколение седана TLX, который был разработан на базе концепт-кара Type S.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Интерьер, Авто, Acura, Acura MDX.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Три сценария для Карабаха: чем закончится очередной виток войны между Арменией и Азербайджаном
02 В Днепре нашли застреленным врача больницы Мечникова: детали и фото с места происшествия
03 Запасайтесь наличными: банкоматы и терминалы «ПриватБанка» временно прекратят работу
04 Покровская родительская суббота: что нельзя делать в этот день
05 "Мы будем обязаны": нардеп из "Слуги народа" отличился громким заявлением о покупке российской вакцины от коронавируса (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
С погодой повезет не всем: где ожидать дождей в выходные 10 и 11 октября
С погодой повезет не всем: где ожидать дождей в выходные 10 и 11 октября
Во Львове умер известный украинский поэт и драматург Николай Петренко
Во Львове умер известный украинский поэт и драматург Николай Петренко
Как не подцепить коронавирус на работе: озвучены 10 советов
Как не подцепить коронавирус на работе: озвучены 10 советов
Никто не устоял: все судьи шоу &quot;Топ-модель по-украински&quot; заразились коронавирусом
Никто не устоял: все судьи шоу "Топ-модель по-украински" заразились коронавирусом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь