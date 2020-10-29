Мощный спорткар за $600 тысяч представили в Италии (Фото)

Итальянскому производителю кузовов Ares Design удалось предложить несколько потрясающих творений, основанных на некоторых из лучших современных спортивных автомобилей. Компания представила открытую версию своего суперкара S1 Project. Об этом сообщает Car Buzz.

Как видите, у S1 Project Spyder нет крыши и лобового стекла.

View this post on Instagram A post shared by Gaurav Tingre (@gauravtingre) on Oct 29, 2020 at 12:14am PDT

S1 Project Spyder имеет алюминиевое шасси, коробку передач с двойным сцеплением и расположенный по центру 5,2-литровый атмосферный двигатель V8.

View this post on Instagram A post shared by ARES Design Modena (@aresdesignmodena) on Oct 28, 2020 at 10:20am PDT

В автомобиле установлен двигатель V8, его мощность 715 лошадиных сил. Спорткар может разогнаться до 96 км/ч только за 2,7 секунды. Что еще более удивительно, Ares Design добился увеличения мощности без наддува или турбонаддува.

View this post on Instagram A post shared by ARES Design Modena (@aresdesignmodena) on Oct 29, 2020 at 10:00am PDT

Ares построит только 24 экземпляра S1 Project Spyder, и он, вероятно, будет стоить больше, чем купе, которое стоит около 600 000 долларов.

Ранее "Телеграф" писал о том, что на аукционе в Париже был выставлен оригинальный трицикл Bond Bug за 30 тысяч евро.