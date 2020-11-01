В Киеве замечен премиальный спорткар Porsche за почти $400 тысяч (Фото)

На одной из улиц Киева был замечен роскошный спортивный автомобиль Porsche 911 Turbo S, стоимость которого составляет более 386 тысяч долларов (порядка 11 миллионов гривен).

Фото появилось на странице Инстаграма t.o.p.c.a.r.s_u.a.

Отметим, что премиальный спорткар Porsche 911 Turbo S разгоняется на максимальной скорости до 319 км/ч, при том, что на разгон до 100 км/ч суперкару требуется всего неполных три секунды. Он используют 3,8-литровый рядный двигатель с двойным турбонаддувом и шестью цилиндрами.

Как ранее писал "Телеграф", в Италии был показан мощный суперкар S1 Project Spyder за 600 тысяч долларов.