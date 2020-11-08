Непрактично и смехотворно дорого: редкий 6-колесный "Гелик" продают за 16 млн грн (Фото)

Внедорожный пикап Mercedes-Benz G63 AMG 6×6 2014 года выставлен на онлайн-аукционе Bring A Trailer с самой высокой ставкой в 576 760 долларов (более 16 миллионов гривен).

Машину ввезли в Соединенные Штаты, где она сейчас продается, из Японии. Был приобретен текущим продавцом в начале 2020 года, и это предположительно один из 100 экземпляров этого конкретного автомобиля 6x6, когда-либо построенных. Он весит более 4000 кг. Клиренс автомобиля составляет 460 мм.

Для чего-то такого размера требуется что-то столь же массивное, чтобы заставить его двигаться, и это происходит благодаря собранному вручную 5,5-литровому двигателю AMG V8 на 544 лошадиные силы.

Помимо наиболее очевидного эстетического качества работы на шести колесах, этот Benz имеет незаметную отделку Obsidian Black Metallic и оснащен трубчатыми задними бамперами, двойными боковыми выхлопными трубами, хромированной поперечной балкой и расширениями крыльев из углеродного волокна. Он также оснащен 18-дюймовыми колесами Mercedes-Benz/Hutchinson beadlock с красными вставками.

Тем временем интерьер щеголяет гораздо более светлыми тонами благодаря черно-белым кожаным сиденьям с красной контрастной строчкой, фарфоровым акцентам на приборной панели и центральной консоли, а также обивке потолка из алькантары.

Ранее "Телеграф" писал, что ранее на аукционе в Париже был выставлен оригинальный трицикл Bond Bug.