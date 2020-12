Владельцы автомобилей Tesla получили новое обновление: что изменилось

Автомобили Илона Маска Tesla получили новое обновление программного обеспечения. Новый патч 2020.48.25 расширил библиотеку Tesla Arcade, в который добавили любимые игры генерального директора Tesla – Илона Маска.

В 2019 году Маск не раз говорил, что любит играть в игру The Battle of Polytopia, поэтому неудивительно, что эта игра попала в список новых игр. The Battle of Polytopia — 4 на 4 стратегия, где геймерам нужно взять под контроль племя и привести его к процветанию.

Стоит отметить, что разработчики добавили Маска в свою игру в качестве персонажа.

Также, коллекцию Tesla Arcade пополнила игра Cat Quest. Cat Quest - это ролевая игра в жанре экшн, главным героем которой выступает кот, который отправляется в путешествие, чтобы освободить свою сестру.

Третьей игрой стал Пасьянс. Пасьянс - классическая карточная игра для одного игрока, также известная как Клондайк.

