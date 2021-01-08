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Apple может начать выпуск электрокаров: что известно

Apple может начать выпуск электрокаров: что известно
Обновлено 10:51 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Акции Hyundai Motor выросли на 19% после того, как южнокорейский автопроизводитель заявил, что ведет переговоры с Apple о возможности совместной работы над электромобилем.

Об этом сообщает CNBC.

"Мы понимаем, что Apple ведет переговоры с множеством мировых автопроизводителей, включая Hyundai Motor. Поскольку обсуждение находится на начальной стадии, ничего еще не решено", - сказал CNBC представитель Hyundai Motor.

Заявление последовало после отчета Korea Economic Daily, в котором говорилось, что Apple предложила соглашение о сотрудничестве, а Hyundai Motor пересматривает условия. В документе говорится, что в предложение включены как производство электромобилей, так и разработка аккумуляторов, и что автомобиль потенциально может быть выпущен в 2027 году.

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Apple отказалась комментировать отчет.

Позже Hyundai выпустила обновленное заявление, в котором не упоминалось Apple, и говорилось: "Мы получали запросы о потенциальном сотрудничестве от различных компаний в отношении разработки электромобилей с автономным вождением, но никаких решений принято не было, поскольку обсуждения находятся на ранней стадии".

После этого акции Hyundai Motor и ее дочерних компаний резко выросли в Южной Корее.

Летом 2020 года электрокар компании Hyundai - Kona Electric - разошелся свыше 100 тыс. экземпляров по всему миру.

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Apple, Hyundai, Авто, Hyundai Motor.

Автор:

Телеграф
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