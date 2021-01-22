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Новый Porsche Taycan получил ценник: что известно о новой версии электрокара

Новый Porsche Taycan получил ценник: что известно о новой версии электрокара
23:31 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

В Porsche раскрыли данные о технических характеристиках и цене обновленного электрокара Taycan.  

Как сообщает Autogeek, в дилерские центры новинка должна поступить уже весной этого года. 

Производитель повесил на электромобиль ценник в 79 900 долларов США (2,255 млн гривен). 

Porsche Taycan

Установленный на задней оси "движок" способен выдавать 402 л.с. и разгонять автомобиль до "сотни" за 5,1 секунд. Максимальная скорость установлена на отметке в 230 км/ч.  

Базовая версия Taycan будет идти с батареей на 79,2 кВт/ч, но покупателям также будет доступна более мощная версия Performance Battery Plus с батареей на 93,4 кВт/ч. У этой модели возрастет и мощность - до 469 л.с. 

Porsche Taycan

Официально в Porsche не говорили о том, на сколько хватит одного заряда, однако в издании предположили, что базовая версия сможет пройти 430 км на одном заряде, а в комплектации Performance Battery Plus дальность хода увеличится до 490 км. 

Porsche Taycan

Оба варианта авто получат функцию быстрой зарядки, что позволит зарядить батарею с 5 до 80% за 22,5 минуты. 

В базовой версии электрокар будет идти с 19-дюймовыми колесами, однако клиенты могут заказать 20- и 21-дюймовые аналоги. 

Как сообщалось ранее, Apple ведет переговоры с Hyundai относительно начала совместного производства электрокаров. 

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Porsche, Автомобили, Электромобили, Taycan.
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