Новый Porsche Taycan получил ценник: что известно о новой версии электрокара

В Porsche раскрыли данные о технических характеристиках и цене обновленного электрокара Taycan.

Как сообщает Autogeek, в дилерские центры новинка должна поступить уже весной этого года.

Производитель повесил на электромобиль ценник в 79 900 долларов США (2,255 млн гривен).

Установленный на задней оси "движок" способен выдавать 402 л.с. и разгонять автомобиль до "сотни" за 5,1 секунд. Максимальная скорость установлена на отметке в 230 км/ч.

Базовая версия Taycan будет идти с батареей на 79,2 кВт/ч, но покупателям также будет доступна более мощная версия Performance Battery Plus с батареей на 93,4 кВт/ч. У этой модели возрастет и мощность - до 469 л.с.

Официально в Porsche не говорили о том, на сколько хватит одного заряда, однако в издании предположили, что базовая версия сможет пройти 430 км на одном заряде, а в комплектации Performance Battery Plus дальность хода увеличится до 490 км.

Оба варианта авто получат функцию быстрой зарядки, что позволит зарядить батарею с 5 до 80% за 22,5 минуты.

В базовой версии электрокар будет идти с 19-дюймовыми колесами, однако клиенты могут заказать 20- и 21-дюймовые аналоги.

Как сообщалось ранее, Apple ведет переговоры с Hyundai относительно начала совместного производства электрокаров.