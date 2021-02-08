Выход электромобиля Apple Car под вопросом: переговоры Hyundai и Apple провалились

В январе 2021 года стало известно, что компания Apple вынашивает план создать свой первый электромобиль. Для воплощения этой идеи купертиновцы начали переговоры с несколькими автопроизводителями, включая Hyundai Motor и KIA.

Однако в феврале стало понятно, что выход Apple Car оказывается под вопросом.

Как передает издание Gizmochina, официальные представители Hyundai и KIA подтвердили, что обе компании прекратили переговоры с Apple. Хотя ранее ходили слухи, что к концу февраля компании подпишут соглашение о сотрудничестве.

Компания Apple на этом не останавливается. Известно, что параллельно ведутся переговоры еще с несколькими компаниями, статус которых пока не известен.

Стоит отметить, что после отказа сотрудничать с Apple, акции Hyundai и Kia рухнули. Хотя с момента появления первых слухов о сотрудничестве с купертинцами ситуация была обратной - акции компаний поднялись в цене более чем на 20%.

Ранее, "Телеграф" писал, что Apple планирует продолжить линейку iPhone 12.