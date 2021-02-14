Проверьте "ноздри": известный гонщик напомнил о важном правиле зимней езды

Известный украинский гонщик Алексей Мочанов призвал водителей проверять радиаторные решетки своих автомобилей в период сильных снегопадов и после них.

Об этом он написал в Фейсбук.

"Проверьте пожалуйста не забиты ли снегом радиаторы. Основные "ноздри" и есть ещё на многих марках и моделях под основной решёткой и номерным знаком внизу в бампере щель, где может прятаться масляный радиатор и/или радиатор кондиционера, у некоторых - фронтальный интеркулер, охлаждающий направляемый в мотор воздух", - написал Мочанов.

Он отметил, что если там скопился снег, то обязательно надо взять щетку и аккуратно, чтобы не повредить соты, вычистить его.

В противном случае мотор будет работать некорректно и возможен перегрев.

"Следите за стрелкой указателя температуры охлаждающей жидкости, помните: лампочка загорится/заморгает когда всё уже случится", - подчеркнул Мочанов.

По его словам, этот совет актуален, как владельцам припаркованных авто, так и тем, кто находится в пути.

Также гонщик указал на то, что щетку надо забирать с собой в квартиру, где она не превратится за ночь в "слипшийся металлический ерш".

Как сообщалось ранее, Мочанов рассказал об основных правилах езды в морозные дни.