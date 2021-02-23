Украина готовит неприятный сюрприз для водителей авто с приднестровскими номерами

Украина с 1 сентября 2021 года не будет допускать из территории Молдовы автомобили на приднестровских номерах.

Об этом сообщает посольство Украины в Республике Молдова.

В сообщении указано, что об этом заявил украинский посол Марк Шевченко на встрече с и.о. премьер-министра и главы МИД РМ Аурелиу Чоко.

Таким образом с 1 сентября 2021 года к международному движению будут допущены только те автомобили из Приднестровского региона, которые имеют номера молдовского образца и стикер "MD".

Также будут допущены к движению другие транспортные средства, зарегистрированные согласно законам Молдовы.

Как сообщалось ранее, 18 февраля в Верховной Раде упростили процесс таможенного оформления транспортных средств на территории Украины.

Также напомним, что в с 1 февраля в Минэкономики приняли решение о введении налога для владельцев автомобилей стоимостью более 2,2 миллионов гривен и возрастом до пяти лет.