"Это что за беременный дельфин?!" Сеть повеселил дизайн нового Mercedes-Benz EQS (фото)

Компания Mercedes-Benz представила роскошный электрический седан EQS, продажи которого стартуют осенью этого года. Автомобиль спроектирован в соответствии с линиями S-класса и оснащен технологиями.

Под в значительной степени невыразительным внешним видом автомобиля скрывается множество технологических чудес, главными из которых являются информационно-развлекательная система MBUX и дополнительный 56-дюймовый сенсорный экран.

Источник фото: Consumer Reports

EQS был построен с нуля как электромобиль (EV) на новой модульной платформе, которую Mercedes планирует использовать в будущем для других больших седанов и внедорожников. Mercedes стремится к тому, чтобы половина своего модельного ряда была электрифицирована к концу десятилетия - либо с помощью гибридных бензиново-электрических моделей, либо с полностью аккумуляторными электрическими моделями.

Силовой агрегат: 329 л.с., одномоторный задний привод; 516-сильный двухмоторный полный привод.

Цена: $100,000-$130,000 (ориентировочно).

Источник фото: Consumer Reports

В сети дизайн нового электрокара компании Mercedes-Benz вызвала переполох.

Стоить добавить, что передняя часть и профиль Mercedes-Benz EQS действительно имеют сходство с Honda Civic середины 2000-х годов, хотя и крупнее, и гораздо дороже на вид.

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