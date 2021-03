Китай взялся конкурировать с Tesla, но Илон Маск уже сделал ответный ход

Производитель электромобилей компания Tesla начала принимать оплату за свои электрокары в криптовалюте Bitcoin (BTC, биткоин).

Об этом утром в среду, 24 марта, сообщил генеральный директор компании, которого также называют "технокоролем Tesla" Илон Маск (Elon Musk).

"Теперь вы можете купить Tesla за биткойны", - написал он в своем аккаунте в Twitter.

You can now buy a Tesla with Bitcoin

— Elon Musk (@elonmusk) March 24, 2021