Китай взялся конкурировать с Tesla, но Илон Маск уже сделал ответный ход

Производитель электромобилей компания Tesla начала принимать оплату за свои электрокары в криптовалюте Bitcoin (BTC, биткоин).

Об этом утром в среду, 24 марта, сообщил генеральный директор компании, которого также называют "технокоролем Tesla" Илон Маск (Elon Musk).

"Теперь вы можете купить Tesla за биткойны", - написал он в своем аккаунте в Twitter.

You can now buy a Tesla with Bitcoin — Elon Musk (@elonmusk) March 24, 2021

В еще одном твите Маск сообщил, что "возможность оплаты биткоинами будет доступна за пределами США в конце этого года".

Как известно, ранее Tesla существенно вложилась в Bitcoin, чем вызвала рекордный рост стоимости криптовалюты.

Примечательно, что это заявление Маск сделал после того, как накануне крупнейший производитель автомобилей Китая Geely объявил о запуске бренда электромобилей премиум-класса Zeekr, который, как он надеется, превзойдет Tesla и удовлетворит спрос Китая на электромобили.

"Geely заявила, что будет разрабатывать и производить электромобили высокого класса под брендом Zeekr и планирует начать поставки в третьем квартале 2021 года", - пишет BBC.

Согласно информации, первоначальная стратегия Zeekr будет сосредоточена на китайском рынке, но она также будет изучать зарубежные возможности, учитывая растущий мировой спрос на электромобили премиум-класса.

Бренд премиум-класса будет работать под управлением новой компании Lingling Technologies, которая будет базироваться в Хэфэе, на востоке Китая.

"Это происходит, когда Илон Маск продолжает наступление на очарование Китая, восхваляя его планы по сокращению выбросов углерода", - отмечает BBC, напоминая, что Пекин хочет, чтобы к 2025 году более пятой части автомобилей, продаваемых в Китае, были электрическими.

Согласно статистике продаж электромобилей во всем мире за 2020 год, всего было продано 2 141 311 машин. При этом почти каждый четвертый (23%) электромобиль был произведен и продан Tesla.

Как сообщалось, в начале февраля 2021 года Илон Маск одним постом в Twitter взвинтил курс на Dogecoin.