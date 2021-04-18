По нашим дорогам из Киева не доедет: в сети бурно обсуждают элитный спорткар, замеченный в Ивано-Франковске (фото)

В Ивано-Франковске заметили элитный спорткар McLaren 720S. Украинцы удивились, как он мог доехать на Прикарпатье из Киева по таким дорогам, как у нас в стране.
Фото спорткара опубликовали в Twitter.
У McLaren 720S имеет восьмицилиндровый и 4-литровый двигатель, который производит 720 конских сил. При весе в 1283 кг McLaren 720S набирает разгон с места до 100 км/ч за 2,9 с и достигает максимальной скорости 341 км/ч.
Цена такого авто от 320 в 390 тысяч долларов США.
В Івано-Франківську помітили елітний спорткар McLaren 720S.
McLaren 720S має V8 4,0-літровий двигун, який виробляє 720 к.с.При вазі у 1283 кг McLaren 720S розганяєтся з місця до 100 км/год за 2,9 с і досягає максимальної швидкості 341 км/год.Ціна від 320 до 390 тисяч доларів США. pic.twitter.com/pDVRDAM1Ks
— Andrii