По нашим дорогам из Киева не доедет: в сети бурно обсуждают элитный спорткар, замеченный в Ивано-Франковске (фото)

В Ивано-Франковске заметили элитный спорткар McLaren 720S. Украинцы удивились, как он мог доехать на Прикарпатье из Киева по таким дорогам, как у нас в стране.

Фото спорткара опубликовали в Twitter.

У McLaren 720S имеет восьмицилиндровый и 4-литровый двигатель, который производит 720 конских сил. При весе в 1283 кг McLaren 720S набирает разгон с места до 100 км/ч за 2,9 с и достигает максимальной скорости 341 км/ч.

Цена такого авто от 320 в 390 тысяч долларов США.