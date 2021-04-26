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Скоро на всех дорогах Украины: фото Toyoyta Land Cruiser нового поколения слили в сеть до премьеры

Скоро на всех дорогах Украины: фото Toyoyta Land Cruiser нового поколения слили в сеть до премьеры
23:31 Сегодня Телеграф

В сети появились снимки первых товарных образцов Toyoyta Land Cruiser нового поколения. Фотографии были сделаны перед официальной презентацией автомобиля на стоянке завода производителя в Японии.

Их разместили в Instagram авторы страницы landcruiserupdates. В ближайшее время Toyoyta Land Cruiser 300будет отправлена реализаторам по всему миру. Так что можно ожидать увидеть новинку и на дорогах Украины.

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Новый автомобиль будет отличаться от Toyoyta Land Cruiser 200, который был презентован публике еще в 2007 году. Машины будут иметь разные бамперы, облицовку радиатора и светотехнику со светодиодами и рельефным капотом.

Из общего, у Toyoyta Land Cruiser 300 будет такой же неразрезной задний мост, лонжеронная рама постоянный полный привод с понижающей передачей и опциональными блокировками межколесных дифференциалов.

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Как известно, на новом авто будет гибридная система с 3,5-литровым мотором V6. Его мощность составит299 л.с., а еще 180 л.с. будет брать на себя электрический довесок. Он же станет базовым дизельным двигателем.

Ранее, в компании рассказывали о секретах своей новинки.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
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Новинка, Презентация, Toyoyta Land Cruiser 300.
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