Зеленский дал "зеленый свет" упрощенной растаможке "евроблях": что меняет новый закон и где в нем подвох

Президент Украины Владимир Зеленский спустя почти месяц подписал законы, которые урегулируют злободневный вопрос о процедуре растаможки "евроблях".

Об этом сообщается на сайте президента в среду, 12 мая, вечером.

В частности, Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно взимания налогов и сборов, других обязательных платежей, объектом налогообложения которыми являются транспортные средства" и закон "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно временного упрощения таможенного оформления транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Украины", принятые Верховной Радой 15 апреля.

Эти законы временно упрощают механизм растаможивания импортируемых из Европы автомобилей, а также способствуют защите окружающей среды от вредных выбросов.

Согласно документам, бывшие в употреблении автомобили с европейской регистрацией старше 5 лет, которые были ввезены на территорию Украины до конца 2020 года, облагаются налогом по льготной ставке налога на добавленную стоимость и акцизного налога.

Сумма акцизного налога будет зависеть от возраста автомобиля, объема и типа двигателя, и не будет зависеть от его стоимости.

Базовая ставка будет колебаться от нуля до 150 евро (около 5 тыс. грн), и в большинстве случаев стоимость растаможивания не превышает 1000 евро (около 33,5 тыс. грн).

Такие автомобили временно освобождаются от налогообложения ввозной пошлиной.

При этом по льготному механизму может быть растаможен один автомобиль одной категории одного владельца.

На льготное таможенное оформление дается 180 дней с момента вступления в силу законов. Участники АТО/ООС смогут воспользоваться льготной растаможкой в течение 270 дней.

Под действие этих законов не попадают транспортные средства, которые не соответствуют экологическим нормам "Евро-2" и выше, происходят из государства-оккупанта (государства-агрессора) или ввозимые со временно оккупированной территории Украины.

Законы вступают в силу со следующего дня после опубликования и вводятся в действие через один месяц со дня вступления в силу.

Ранее о плюсах, минусах и подходных камнях принятых законов "Телеграфу" рассказал глава ОО "Авто Евро Сила" Александр Чернявский.

Так, по его словам, этими законами снижается социальная напряженность в виде взысканий, которые должны были заплатить около миллиона семей-владельцев авто на еврономерах в Украине.

При этом подписанный закон не действует на машины, которые не подпадают под стандарт "Евро-2" и на авто ввезенные в Украину после 31 декабря 2020 года. Транспортные средства старше 5 лет и/или вместимостью 10 и более человек, мотоциклы, мопеды и велосипеды также не находятся в данной юрисдикции.

При этом данный закон поможет растаможить автомобили, которые ранее заехали в Украину на еврономерах, однако система дорогого ввоза импортных авто в Украину не изменилась.