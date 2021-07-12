ТОП-3 популярных среди украинцев марок электромобилей

Nissan Leaf стал самой популярной электромашиной в Украине по итогам шести лет. Именно эту марку автомобиля украинцы купили 13 656 раз. На втором месте Tesla, а замыкает тройку лидеров Chevrolet.

Об этом сообщает в понедельник, 12 июля, Опендатабот.

Так, на долю Nissan пришлась почти половина купленных электромобилей в Украине за 6 лет.

Электрокаров Tesla в стране было куплено 4326: Model S и Model 3 почти поровну (1866 и 1552 соответственно), а Model X - 851 ед.

Самая популярная модель среди электромобилей Chevrolet - BOLT EV. Их 1300 из общего количества электрокаров марки Chevrolet - 1458 штук.

Примечательно, чот на территории Украины приобрели только 1526 автомобилей. Остальные - 26 206 - приобрели и ввезли в страну из-за границы.

Опендатабот отмечает, что популярность электромобилей подогревает не только безвредность его эксплуатации для окружающей среды, но и отсутствие налога за пользование дорогами. Он входит в стоимость сгораемого топлива, которое электрокарам не требуется. Также поспособствовали и таможенные льготы: акциз за растаможку авто с электрическим двигателем составляет 1 евро за киловатт/час, а следовательно сумма пошлины варьируется от 20 до 100 евро, тогда как пошлина на авто на ДВС в десятки раз выше.

Раньше "Телеграф" писал про новичка на рынке электроавто - китайские электромобили бьют рекорды по количеству продаж.