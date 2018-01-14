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Украина заняла третье место в мире по росту зарплат
23:24 Вс, 14 Январь 2018 Телеграф
news.finance.ua
Фото из открытых источников

Новости Бизнеса: Украина – третья в мире по росту зарплат.

Украина заняла третье место в ТОП-10 стран, в которых в наступившем году будет наблюдаться наибольший рост реальных зарплат. Соответствующий рейтинг составили эксперты консалтинговой компании Korn Ferry, сообщают Вести Экономика.

На первом месте рейтинга оказалась Индия с прогнозом по росту зарплат в 4,7% по сравнению с 4,8% в прошлом году. С прогнозом в 4,6% второе место в списке занял Вьетнам, где в прошлом году рост реальных зарплат составил 7,2%.

Третье место заняла Украина, где в этом году аналитики прогнозируют рост зарплат на уровне 4,4% по сравнению с 1,9% падением в 2017 году. Эксперты отмечают, что основу украинской экономики составляют многоотраслевая промышленность, сельское хозяйство и сфера услуг.

“С 2014 года в стране падает промпроизводство – больше всего пострадали отрасли, основной потенциал которых сосредоточен на востоке страны: производство кокса и продуктов нефтепереработки, химической продукции, металлургической продукции, продукции машиностроения”, – констатируют в Korn Ferry.

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Замыкают пятерку лидеров Китай и Индонезия, где рост ожидается на уровне 4,2% и 3,4% по сравнению с 4% и 4,9% в прошлом году соответственно.

Далее идут Бразилия с прогнозом по росту зарплат в 3,3% (0,4% в 2017 году), Россия с 3% (–0,1%), Казахстан с 2,8% (–5,6%) и Болгария с 1,8% (4,7%). Замыкает десятку Италия, где в этом году аналитики ожидают 1,8% роста реальных зарплат по сравнению с 2,6% в 2017 году.

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Новости Бизнеса, Зарплаты, Украина, Экономика.
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2 Комментария
  • Киевлянинъ 15.01.2018 00:25

    И первое в мире по росту цен! Радоваться нечему, инфляция, господа!

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  • Прохожий 15.01.2018 00:01

    Лживый заголовок. Обещать – не значит жениться.(с) В/на Украине обещанного сейчас ждут не три, тридцать три года((

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