Назван основной фактор риска для финансовой стабильности Украины
Новости Бизнеса: Совет по финстабильности Украины назвал задержку кредита МВФ основным фактором риска.
Основным фактором риска для финансовой стабильности на сегодня задержка с продолжением сотрудничества с Международным валютным фондом и поступлением следующего транша официального финансирования, заявляет Совет по финансовой стабильности страны, объединяющий Минфин, Нацбанк и других финрегуляторов.
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"Учитывая необходимость возвращения в 2018-2019 более $10 млрд в рамках выплат по внешнему государственному долгу, риск дальнейшей задержки с реализацией программы с МВФ на сегодня остается ключевым для Украины", – говорится в его сообщении на сайте Минфина во вторник вечером по итогам прошедшего 19 января заседания.
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Совет пояснил, что такая задержка препятствует привлечению средств от других международных партнеров Украины, а также может привести к росту стоимости заимствований на внешних рынках.
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"Совет призвал все заинтересованные государственные органы способствовать продолжению сотрудничества с МВФ и другими международными донорами", – отмечается в документе.