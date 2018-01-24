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Назван основной фактор риска для финансовой стабильности Украины

Назван основной фактор риска для финансовой стабильности Украины
00:09 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: из открытых источников

Новости Бизнеса: Совет по финстабильности Украины назвал задержку кредита МВФ основным фактором риска.

Основным фактором риска для финансовой стабильности на сегодня задержка с продолжением сотрудничества с Международным валютным фондом и поступлением следующего транша официального финансирования, заявляет Совет по финансовой стабильности страны, объединяющий Минфин, Нацбанк и других финрегуляторов.

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"Учитывая необходимость возвращения в 2018-2019 более $10 млрд в рамках выплат по внешнему государственному долгу, риск дальнейшей задержки с реализацией программы с МВФ на сегодня остается ключевым для Украины", – говорится в его сообщении на сайте Минфина во вторник вечером по итогам прошедшего 19 января заседания.

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Совет пояснил, что такая задержка препятствует привлечению средств от других международных партнеров Украины, а также может привести к росту стоимости заимствований на внешних рынках.

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"Совет призвал все заинтересованные государственные органы способствовать продолжению сотрудничества с МВФ и другими международными донорами", – отмечается в документе.

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Новости Бизнеса, Деньги, Кредит, МВФ, Минфин, Нацбанк, НБУ, Новости экономики, Транш, Украина, Финансы, Экономика, Экономика Украины.
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