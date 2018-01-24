Назван основной фактор риска для финансовой стабильности Украины

Основным фактором риска для финансовой стабильности на сегодня задержка с продолжением сотрудничества с Международным валютным фондом и поступлением следующего транша официального финансирования, заявляет Совет по финансовой стабильности страны, объединяющий Минфин, Нацбанк и других финрегуляторов.

"Учитывая необходимость возвращения в 2018-2019 более $10 млрд в рамках выплат по внешнему государственному долгу, риск дальнейшей задержки с реализацией программы с МВФ на сегодня остается ключевым для Украины", – говорится в его сообщении на сайте Минфина во вторник вечером по итогам прошедшего 19 января заседания.

Совет пояснил, что такая задержка препятствует привлечению средств от других международных партнеров Украины, а также может привести к росту стоимости заимствований на внешних рынках.

"Совет призвал все заинтересованные государственные органы способствовать продолжению сотрудничества с МВФ и другими международными донорами", – отмечается в документе.