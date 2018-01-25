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Встреча Порошенко и главы МВФ Лагард: главные аспекты

Петр Порошенко и Кристин Лагард
01:12 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: president.gov.ua

Новости Бизнеса: Кристин Лагард призывает Украину воспользоваться хорошей внешней конъюнктурой для ускорения реформ

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард назвала позитивной и конструктивной встречу с президентом Украины Петром Порошенко и его командой в Давосе в среду, подтвердив готовность продолжить поддержку страны и призвав воспользоваться хорошей внешней конъюнктурой для ускорения реформ.

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"Я вновь подтвердила, что МВФ готов продолжать поддерживать Украину вместе с другими международными партнерами в ее усилиях по реформированию. Я также подчеркнула, что Украине следует воспользоваться существующей благоприятной внешней средой для ускорения реформ и перехода к более сильному росту, необходимому для устойчивого улучшения жизненного уровня населения", - цитируются в релизе МВФ слова К.Лагард.

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Директор-распорядитель МВФ также приветствовал выдвижение президентом Украины кандидатуры (первого замглавы НБУ Якова Смолия – ред.) для назначения независимого и постоянного главы Национального банка Украины, отмечается в релизе. 

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Согласно ему, на встрече стороны также обсудили последние экономические события и перспективы Украины, а также реализацию мер, которые откроют путь для завершения затянувшегося очередного пересмотра программы расширенного финансирования EFF, который должен открыть возобновление финансирования в рамках этой программы.

Как сообщалось, открытая МВФ в марте 2015 года четырехлетняя программа EFF общим объемом SDR12,348 млрд (около $17,5 млрд) с первым траншем в $5 млрд первоначально предполагала ежеквартальный пересмотр программы, выделение в 2015 году еще трех траншейпо SDR1,18 млрд и уменьшение квартальных траншей в 2016-2018 годах до SDR0,44 млрд ($0,62 млрд). Украина смогла получить с небольшой задержкой второй транш по этой программе на $1,7 млрд в начале августа 2015 года, после чего возникла длительная пауза в связи с невыполнениям ряда условий, политическим кризисом и сменой правительства.

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После прихода нового Кабмина во главе с Владимиром Гройсманом в апреле 2016 года переговоры о продолжении финансирования возобновились, однако фонд решил выделить третий транш в размере $1 млрд только в середине сентября, четвертый – 3 апреля 2017 года.

В рамках четвертого пересмотра, который открывает путь для получения пятого транша, МВФ еще продолжает изучать принятый Верховной Радой закон о пенсионной реформе. Помимо этого, Украине еще необходимо принять законодательство о создании антикоррупционного суда, реформировать а также провести корректировку внутренних тарифов на газ в соответствии с ранее утвержденной формулой.

На минувшей неделе Киев выполнил одно из условий пересмотра – был принят новый закон о приватизации. Помимо того П.Порошенко внес в Верховную Раду кандидатуру Я.Смолия на должность главы НБУ, которая фактически стала вакантной с весны прошлого года, когда нынешняя глава Валерия Гонтарева подала в отставку.

Нацбанк ранее сообщал, что в 2018 году ожидает поступления двух траншей МВФ на общую сумму $3-3,5 млрд.

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