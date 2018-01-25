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Изменение экономической парадигмы: в Давосе предложили альтернативу ВВП

ВВП
00:24 Сегодня Телеграф
finance.ua
Фото: из открытых источников

Новости Бизнеса: Новую систему назвали индексом инклюзивного развития (Inclusive Development Index)

На Всемирном экономическом форуме рассказали об альтернативной системе оценки экономического развития стран, которую называют более современным аналогом валового внутреннего продукта (ВВП) – главного экономического показателя, по которому определяется положение страны в мире.

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Новую систему назвали индексом (или рейтингом) инклюзивного развития. По задумке ВЭФ, он должен «информировать общество и помогать устойчивому и инклюзивному экономическому развитию».

Этот показатель более полно отражает реальное положение дел в стране, поскольку учитывает не только ВВП, но еще 11 параметров. Индекс составляется второй год подряд.

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В индексе 12 показателей, разделенных на три группы:

1. Рост и развитие

- ВВП на душу населения (доллары США в величинах 2010 года)
- производительность труда — ВВП на одного работника (доллары США)
- ожидаемая продолжительность здоровой жизни (годы)
- занятость населения (проценты)

2. Инклюзивность

- коэффициент расслоения общества по доходам (от 0, то есть без расслоения, до 100)
- уровень бедности (проценты)
- коэффициент расслоения общества по распределению богатства (от 0, то есть без неравенства, до 100)
- медианный доход (доллары США)

3. Преемственность поколений и устойчивость развития

- скорректированные чистые сбережения (проценты от валового национального дохода)
- парниковая интенсивность ВВП (килограммы выбросов CO₂ на доллар)
- государственный долг (проценты от ВВП)
- коэффициент демографической нагрузки (проценты)

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Из всех этих показателей складываются сначала групповые индексы, а потом получается итоговый – их среднее арифметическое. Сообщается, что в лидерах этого рейтинга почти все те, кто возглавляет топ и по ВВП, но есть и исключения.

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В частности, среди развитых стран как по ВВП на душу населения, так и по новому индексу инклюзивного развития в лидерах Норвегия, Люксембург и Швейцария. Но вот Исландия, которая по ВВП только 12-я, вырвалась на второе место по инклюзивности.

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Новости Бизнеса, Inclusive Development Index, ВВП, Всемирный экономический форум, ВЭФ, Давос, Индекс инклюзивного развития, Новости Швейцарии, Швейцария.
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