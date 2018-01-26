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Данилюк анонсирует новый газовый рынок в Украине

Александр Данилюк
01:19 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Украина совместно со Всемирным банком и МВФ разрабатывает новую модель газового рынка.

Украина в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) и другими международными финансовыми организациями (МФО) договорилась о разработке новой модели газового рынка, нацеленной на рост конкуренции на нем, заявил министр финансов Александр Данилюк.

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"Сейчас мы разрабатываем вместе со Всемирным банком и МВФ новую модель газового рынка, которая создаст конкурентные условия", – сказал он в четверг в Давосе в кулуарах "Украинского завтрака", организованного Фондом Пинчука, комментируя договоренности с МВФ по вопросу цен на газ.

Глава Минфина подчеркнул, что отсутствие монополии приводит к уменьшению цены на рынке.

"Это вопрос очень чувствительный для людей, так как цены очень высокие. Поэтому мы ищем все возможности, чтобы этот фактор был также учтен и цены были ниже", – сказал А.Данилюк.

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Как сообщалось, правительство в марте 2017 года утвердило коррекцию цены газа, отпускаемого в рамках специальных обязательств (населению и теплокоммунэнерго), в зависимости от изменения цены на европейском хабе, что было одним из условий выделения Украине очередного транша кредита МВФ.

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Однако уже после получения транша во второй половине 2017 года Минэнергоугля обосновало новой формулой неизменность цены на природный газ для населения до 1 апреля 2018 года, хотя, по расчетам "Нафтогаза Украины", согласно заложенной правительством в марте формуле цена с октября-2017 должна была вырасти ориентировочно на 19%.

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Против повышения цен на газ для населения выступил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. По его словам, Кабинет министров ведет дискуссию с МВФ, в ходе которой доказывает отсутствие оснований для повышения цены на природный газ для населения. На переговорах украинских делегаций с МВФ до этого так и не было принято устраивающее обе стороны решения по этой проблеме.

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