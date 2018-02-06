ПФ намерен заменить в Украине пенсионные удостоверения
Новости Бизнеса: Модернизированный документ станет "пропуском" к данным электронного пенсионного дела.
Пенсионный фонд Украины (ПФУ) переходит на электронный документооборот. Это необходимо для того, чтобы клиенты, обращаясь в ПФУ, могли получить услуги в любом агентском пункте, а не только там, где подавали документы.
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Кроме того, информация из “электронного пенсионного дела” не сможет быть использована не по назначению или по злому умыслу, сообщает Сегодня.
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Дело в том, что одновременно с электронным документооборотом ПФУ разрабатывает комплексную систему защиты информации. “Пропуском” к персональным данным станет модернизированное пенсионное удостоверение. Эти изменения предусмотрены в “Стратегии модернизации и развития Пенсионного фонда до 2020 года”.
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Предполагается, что новое пенсионное удостоверение будет иметь вид банковской карточки. В нем будет содержаться вся информация о пенсионном деле (включая номер и другие обязательные реквизиты), о предоставленных льготах и правах на участие в разных социальных программах.
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При этом пенсионное удостоверение одновременно будет служить и платежной банковской карточкой.
это будет полный пипец, судя по уже имеющимся дебильным программам для пенсинеров их обслуживанию и отношению.
Это как же следует ненавидеть пенсионеров, чтобы заставить их «обращаться» с финансовыми вопросами в Ощадбанк! Неужели ПФ не знает, что фирменным стилем Ощадбанка является полный отстой в сервисе и исключительно пренебрежительное отношение к клиентам?